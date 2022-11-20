2022/11/20 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاحد، على اهمية تضمن مشروع الموازنة المقبلة التخصيصات المالية اللازمة لتغطية متطلبات التنمية والمقتضيات التعليمية الهامة التي توفر زخما إيجابيا للمؤسسات الأكاديمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي وشاخوان يبحثان أفق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المركز الخبري الوطني.

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