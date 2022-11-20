أنقرة تعلن تدمير 89 هدفاً بالعراق وسوريا.. ودمشق تنعى عسكريين إثر «غارات تركيا»

2022/11/20 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن 89 هدفاً، بما في ذلك ملاجئ ومستودعات ذخيرة، دُمرت في ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في شمال العراق وشمال سوريا.

وأضافت أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق، وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا، وتابعت أن «من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين الذين تم تحييدهم».

بدورها، أعلنت سوريا عن مقتل عدد من العسكريين نتيجة اعتداء «قوات الاحتلال التركي»ّ على عدد من المناطق الآمنة والنقاط العسكرية بريفي حلب والحسكة فجر الأحد.

وأضافت أن الطيران التركي استهدف عدداً من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى مقتل عسكريين وأضرار مادية كبيرة في المنازل.

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