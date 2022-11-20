روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة «زابوريجيا للطاقة النووية»

2022/11/20 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، لقصف أوكراني، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء الأحد عن مسؤول في شركة الطاقة النووية الروسية.

وقال رينات كارتشا مستشار مدير الشركة إنه تم إطلاق 15 قذيفة على منشآت المحطة.

وأضاف أن القذائف أُطلقت بالقرب من مستودع للنفايات النووية الجافة ومبنى يضم كميات جديدة من الوقود النووي المستنفد، وأنه لم يتم رصد انبعاثات مشعة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات عن قصف الموقع الذي أسفر عن تدمير مبان وهدد بوقوع حادث نووي.

واضطرت المحطة، التي كانت توفر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل بدء العمليات العسكرية في 24 فبراير شباط، للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات منذ احتلتها القوات الروسية بعد وقت قصير من بدء الحرب.

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