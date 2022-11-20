2022/11/20 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يُعلمنا قرنٌ كامل من العلاقات الأميركية المصرية؟..وأين موقع حقوق الإنسان في تلك العلاقات؟..وإلى أي حدّ تلتقي أولويات بايدن والسيسي بخصوص حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر؟..وهل تُشكل حقوق الإنسان عقبة في طريق تطوير العلاقات الأميركية المصرية؟

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