اتحاد إسلامي عراقي: نحو 5 آلاف أجنبي مسلح في كردستان.. والبسطاء سيدفعون الثمن

2022/11/20 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار عودة المعموري، اليوم الأحد، عن وجود أكثر من 5 آلاف مسلح أجنبي في كردستان، فيما أكد أن البسطاء من الكرد سيدفعون الثمن.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "كردستان جزء من العراق ويهمنا وضعها الأمني والاقتصادي ولنا فيها أخوة وأشقاء ويربطنا مصير واحد"، مؤكدا أن "ما يحدث في الإقليم مؤلم خاصة مع وجود أخطاء كارثية لأحزاب السلطة".

وأضاف: "من 3-5 آلاف مسلح أجنبي موجود في إقليم كردستان يمثلون أحزابا وتيارات ذات توجهات مختلفة"، مؤكدا أن "وجودهم بالأساس غير دستوري والإقليم سيكون في عاصفة التدخلات الإقليمية التي سيدفع ثمنها في نهاية المطاف البسطاء من الكرد".

وأشار إلى أن "أكثر من 1000 قرية للاشقاء الكرد تضررت من الاجتياح التركي المتكرر الذي امتد إلى أكثر من 200 كم في عمق الأراضي ضمن حدود كردستان ناهيك عن الخسائر البشرية والمادية"، مشددا على "ضرورة النظر بواقعية ومنع أن ينجر الأهالي الى ساحة صراع كبيرة".

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