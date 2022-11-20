لأول مرة بدولة عربية ومسلمة.. بدء افتتاحية مونديال كأس العالم (مباشر)

2022/11/20 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

انطلقت فعاليات افتتاح مونديال قطر "كأس العالم" 2022، وسط حضور دولي وبحضور شخصيات رفيعة، في اول استضافة لكأس العالم في دولة عربية ومسلمة.

وستبدأ المباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

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