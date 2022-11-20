الموارد تستعرض ملاحظاتها على مشروع زراعي يقيمه الحشد الشعبي ببادية المثنى

2022/11/20 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استعرضت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، ملاحظاتها على مشروع زراعي يقيمه الحشد الشعبي في بادية محافظة المثنى والذي يتضمن أكثر من 200 ألف نخلة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على دعوة من هيأة الحشد الشعبي أجرى وفد فني برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات ومدير عام الهيأة العامة للمياه الجوفية زيارة ميدانية الى مشروع التكامل الزراعي والحيواني والصناعي في بادية السماوة وهو من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي الذي يتم تنفيذه في بادية السماوة في محافظة المثنى من قبل هيأة الحشد الشعبي في محافظة المثنى".

وأضافت: "جرى خلال الزيارة الإطلاع على منشأت المشروع ومناقشة آلية التعاون بين وزارة الموارد المائية وهيأة الحشد الشعبي للإعتماد على المياه الجوفية وإستخدامها بالشكل الأمثل وبإستخدام طرق الري الحديثة لإستصلاح الأراضي في بادية السماوة".

وبحسب البيان عبر الوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي عن "دعم الوزارة الكامل لهذا النوع من المشاري لغرض تعزيز الخطة الزراعية للموسم الحالي، كما أشار السيد الوكيل الى أن الوزارة تسعى جاهدة لإيجاد حلول سريعة لمواجهة شح المياه من خلال تنفيذ عدة مشروعات واعدة ودعم مشروع الأمن الغذائي من الناحيتين العلمية والعملية".

من جانبه قال مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات المهندس علي راضي ثامر إن "مثل هذه المشروعات تمثل الحلول المناسبة لمعالجة الشحة المياه التي يعاني منها البلد كونها تعتمد على طرق الري الحديثة في نقل وتوزيع المياه مبيناً أن الوزارة تعمل على التوسع بإنشاء سدود حصاد المياه للاستفادة القصوى من الواردات المائية".

ويُنفذ هذا المشروع في بادية السماوة بمحافظة المثنى، ويتضمن زراعة 160 ألف نخلة من أصناف جيدة و65 ألف نخلة متعددة الأصناف على جانبي الطريق لتصبح حزام اخضر لمحافظة المثنى".

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