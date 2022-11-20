قتلى وجرحى بإطلاق نار في نادٍ للمثليين في أمريكا.. وإنهاء الهجوم بإخضاع المسلح

2022/11/20 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص ليل السبت في ملهى ليلي للمثليين في بلدية كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو.وأصيب 18 شخصًا آخر في إطلاق نار جماعي على الملهى الليلي.

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