وسط تشكيك بجدية القضاء على الفساد.. أسرع إفراج بالعراق عن رجل أعمال

2022/11/20 | 18:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بانتقادات لاذعة للسلطتين التنفيذية والقضائية، وتعليقات ساخرة، على إثر إطلاق سراح رجل الأعمال العراقي علي غلام المتهم بالفساد، بعد ساعات قليلة من اعتقاله.

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