2022/11/20 | 18:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تمنع إضراباً لموظفي العقود في محطة المنصورية الغازية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/20 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تمنع إضراباً لموظفي العقود في محطة المنصورية الغازية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تمنع إضراباً لموظفي العقود في محطة المنصورية الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).