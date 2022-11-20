هيئة الحج تتحدث عن حالات غسيل اموال وتهريب عملة باستخدام المعتمرين

2022/11/20 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تحدثت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد، عن حالات غسيل اموال وتهريب عملة باستخدام المعتمرين.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "هناك ضعاف نفوس يحاولون استغلال المسافرين للديار المقدسة او الى البلاد لنقل الاموال بصورة غير قانونية، وهذا ما يعرضهم الى المسائلة القانونية، حيث ان للمعتمرين والحجاج مبالغ محددة من قبل الكمارك يسمح بحملها".

ودعت "شركات العمرة والمتعهدين والمرشدين والمعتمرين والحجاج الى عدم استلام اية مبالغ من أي شخص وذلك لتجنيبهم المسائلة القانونية في العراق والسعودية، بسبب انتشار حالات غسيل الأموال، والاعتماد على القنوات الأصولية لنقل وتحويل الأموال".

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