الاتحاد الوطني: القصف التركي يتجدد لعدم وجود رد من بغداد وأربيل

2022/11/20 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الأحد، على القصف التركي المتجدد على مناطق مختلفة في إقليم كردستان.

وقال ورهان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجهة المسؤولة عن الرد على القصف التركي هي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "القوات التركية تجدد القصف التركي، بسبب عدم وجود ردود قوية من الحكومة والجهات المعنية على الاستهتار التركي بسيادة العراق، واكتفاء الحكومة بالردود الخجولة فقط".

وكشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم، حصيلة عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، والتي تستهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق.وقالت وزارة الدفاع، إن 89 هدفا، بما في ذلك ملاجئ ومستودعات ذخيرة، دمرت في ضربات جوية على قواعد لمسلحي حزب العمال في شمال العراق وشمال سوريا.وأضافت أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا.

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