اربيل ترد على تهديد السليمانية بالانفصال عن إقليم كردستان

2022/11/20 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأحد، على التهديد بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبدالكريم، لـ(بغداد اليوم) ان "تهديد الاتحاد الوطني الكردستاني بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان هدفه الابتزاز السياسي، فهذا الامر لا يمكن القيام به مهما حاول الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصاً وانه امر مرفوض من قبل الشعب الكردي".

وأضاف ان "هناك اطرافا خارجية وحتى داخلية تعمل منذ فترة طويلة على حصول انقسام داخل إقليم كردستان من اجل اضعافه، ولهذا لم ولن نسمح بأي خطوة نحو انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان"، مؤكدا ان "أصل هذا الحديث هو الابتزاز السياسي للحصول على بعض المكاسب ليس الا".

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