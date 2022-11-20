ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة والقبض على مشتبه به في بغداد

2022/11/20 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ، الاحد، تنفيذ عمليات تفتيش في بغداد ضبطت خلالها أسلحة واعتدة غير مرخصة كما القت القبض على مشتبه به .

وقالت القيادة في بيان “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والرامية الى حصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين ،نفذت قطعات الفرقة الاولى في بغداد واجب تفتيش ضمن مناطق ( النهروان – الدوانم / الزعفرانية – الشيشان )”.

واضاف البيان “تمكنت القطعات خلاله من ضبط 6 بندقية مختلفة ، 10 مسدس مختلف ، 3 رمانة هجومية ، 4 صاروخ قاذفة ، 7 مخازن مختلفة ، 3 لوحات مرورية ، 4 كراب مسدس ، رمانه دخانية ، 80 إطلاقة عتاد BKC”.

وتابع “كما ألقت القوة المنفذة للواجب القبض على مشتبه به ضبط بحوزته رمانة وسلاح مسدس ، تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة” .

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