2022/11/20 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حفل افتتاح مونديال قطر المركز الخبري الوطني.

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