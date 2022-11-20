بالفديو.. تعرض الرئيس الفرنسي ماكرون لإعتداء من قبل مواطنة فرنسية

2022/11/20 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

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تعرض الرئيس الفرنسي ماكرون لإعتداء من قبل مواطنة فرنسية المركز الخبري الوطني.

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