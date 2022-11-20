الاستغناء عن ترويج معاملة صحة الصدور.. انطلاق العمل بنظام الوثائق المؤمنة في دوائر الصحة

2022/11/20 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء معاملات صحة صدور الوثائق.

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