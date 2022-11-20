وزير الهجرة تبحث مع السفير الأميريكي في بغداد التعاون المشترك وأوضاع النازحين والعائدين

2022/11/20 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت وزير الهجرة والمهجرين السيدة

إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، سفير

الولايات المتحدة الأميركية لدى

العراق، آلينا رومانسكي، والوفد

المرافق لها، في مقر الوزارة وسط

العاصمة بغداد.

ونقل بيان للوزار

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