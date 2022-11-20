تعذر إقامة ودية مصر والعراق

2022/11/20 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض اتحاد الكرة المصري، عرضاً لمواجهة

منتخب العراق مقابل 100 ألف دولار بشرط

حضور محمد صلاح، وفي حال غياب نجم

ليفربول يحصل اتحاد الكرة على 50 ألفاً

فقط وهو ما دفع اتحاد الكرة للاعتذار.

من ناحية أخرى،

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