2022/11/20 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،

عن تحقيقه إيرادات قياسية، بلغت 7.5

مليار دولار أمريكي، في 4 ‏سنوات من

الصفقات التجارية المرتبطة ببطولة كأس

العالم 2022، المقامة في قطر، ولأول مرة

في ‏الشرق الأوس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا" يكشف عن إيرادات "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا" يكشف عن إيرادات "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).