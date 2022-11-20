المالية النيابية تحسم الجدل بشأن قانون تعديل سلم الرواتب

2022/11/20 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عدم وجود أي قانون لتعديل سلم الرواتب حالياً.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "سلم الرواتب يحتاج إلى قانون خاص يسحب ويتم تعديله أو أن يدرج ضمن قانون كقانون الخدمة المدنية"، لافتا إلى أن "قانون الخدمة المدنية سُحِبَ من مجلس النواب من قبل الحكومة".

وأضاف كوجر في حديث لوكالة "موازين نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لذلك لا نجد قانون سلم الرواتب"، مبيناً أن "أي حديث عن إدراج سلم الرواتب او اي فقرة تخصه بالموازنة غير صحيح، لأنه قانون مختلف".

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