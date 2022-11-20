2022/11/20 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، مساء الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مصافحة "تاريخية" بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مصافحة "تاريخية" بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).