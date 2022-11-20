2022/11/20 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التخطيط، الاحد 11/20/2022، تسجيل اكثر من مليون ولادة سنوياً...

ظهرت المقالة أكثر من مليون ودلاة سنوياً بالعراق وترجيحات بارتفاع عدد السكان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من مليون ودلاة سنوياً بالعراق وترجيحات بارتفاع عدد السكان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من مليون ودلاة سنوياً بالعراق وترجيحات بارتفاع عدد السكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).