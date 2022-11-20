مع بدء المونديال.. توجيه من محمد بن سلمان لجميع الوزارات والهيئات

2022/11/20 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد "جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر لمساندة جهودها في استضافة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولا بأول" وفق بيان لوزارة الرياضة السعودية

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