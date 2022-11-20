بثلاث رصاصات.. شخص يقتل زوجته في الديوانية

2022/11/20 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بإقدام شخص على قتل زوجته بثلاث رصاصات في محافظة الديوانية.

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