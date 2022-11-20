طالباني يلوح بالانشقاق بإقليم مستقل ان لم يحصل على حصته الحكومية

2022/11/20 | 20:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / سيف مجيد عاد الخلاف الكردي – الكردي الى الواجهة من جديد بعد حديث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني عن انشاء اقليم السليمانية وحلبجة وانفصاله عن اربيل ، ذلك بعد الهدوء السياسي الذي ساد بعد تشكيل الحكومة العراقية، وفيما يرى الحزب الديمقراطي هذا الاعلان انه ورقة ضغط للحصول على الوزارات الاتحادية المتبقية، يؤكد محلل سياسي […]

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