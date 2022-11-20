الصدر يعلق على مونديال قطر

2022/11/20 | 20:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونديال قطر عسى أن يكون كأساً لوحدة الصف العربي والإسلامي.

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