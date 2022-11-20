المالية النيابية تعلن إمكانية رفع عدد الدرجات الوظيفية لتعيين العلوميين إلى 7 آلاف

2022/11/20 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إمكانية رفع عدد المقبولين إلى 7 آلاف شخص.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري في تصريح صحفي، إن “اللجنة استضافت اليوم، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ووكيل وزارة الصحة والشؤون الإدارية للاستيضاح عن آلية تعيين العلوميين على ملاك الوزارة”.وأشار، إلى أن “الاستضافة، ناقشت آلية قبول أكثر من 3791 شخصاً”، لافتاً إلى “إمكانية رفع العدد ليصل الى قبول 7 آلاف شخص”.وأضاف نوري، أن “آلية القبول تشمل محافظات العراق كافة، والمنافسة تكون لكل محافظة على حدة”، منوها الى “دوام المقبولين يشترط به أن يكون داخل المحافظة التي تمّ قبولهم بها وبحسب الحاجة”.

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