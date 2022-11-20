بعد التهديد بالاجتياح العسكري.. ايران تكشف عن طلب العراق

2022/11/20 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

السفير الايراني في بغداد:

- طلبنا من الجانب العراقي مسك الحدود من قبل الحكومة المركزية

- طالبنا بنزع سلاح المعارضة الإيرانية وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين

- ناقشنا تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والإيراني

- الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح

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