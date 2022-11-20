شرطة البصرة تدعو للإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية

2022/11/20 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعت شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، للإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية، فيما حددت أرقاما للاتصال بها.

وذكر إعلام الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام من مخاطر إطلاق العيارات النارية، دعت مديرية الشرطة المواطنين الكرام إلى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات".

وبينت أن "الإتصال على الخطوط الساخنة والمجانية للقيادة والتي تحمل الرقم 115 و 104 وستكون هوية المتصل طي الكتمان وستباشر دوريات ومفارز القيادة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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