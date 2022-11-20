2022/11/20 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، خفض معدل درجات القبول في الجامعات الأهلية . وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “تقرر خفض معدل درجات القبول في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليم كردستان تُعلن خفض معدل درجات القبول في الجامعات الأهلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليم كردستان تُعلن خفض معدل درجات القبول في الجامعات الأهلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليم كردستان تُعلن خفض معدل درجات القبول في الجامعات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).