2022/11/20 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مركز امراض الدم في مستشفى حماية الاطفال في مدينة الطب.وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان” رئيس مجلس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يزور مركز امراض الدم في مستشفى حماية الاطفال بمدينة الطب المركز الخبري الوطني.

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