نائبة امريكية سابقة: عصابة نخبوية بقيادة بايدن تُبذر أموال الشعب بدعمها حرب أوكرانيا

2022/11/20 | 20:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: انتقدت النائبة الامريكية السابقة في مجلس النواب تولوسي جيبارد، الاحد 11/20/2022،...

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