2022/11/20 | 20:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: السفير الايراني في بغداد: طلبنا من الجانب العراقي مسك الحدود من...

ظهرت المقالة السفير الإيراني: طلبنا من العراق مسك الحدود من قبل الحكومة المركزية أولاً على المسلة.

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