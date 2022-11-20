2022/11/20 | 20:18 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسبوعين الماضيين، تم إصدار أربع عمليات سحب تشمل لعب الأطفال والملابس وأسرة الأطفال.تم سحب العديد من ألعاب كرة السلة المثبتة على الحائط من شركة جادسيتر بسبب مخاوف من التثبيت غير الصحيح الذي قد يؤدي إلى سقوط السلة على الأطفال والتسبب بإصابات خطيرة.يشمل السحب منتجات72 GS baseline بوصة و 60 بوصة و 54 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة الكندية تسحب عدة منتجات الأطفال بسبب مخاطر التعرض لإصابات شبكة القيقب الدولية.

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