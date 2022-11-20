مصر تعفي مشجعي كأس العالم من رسوم دخول البلاد.. وخبراء: يسهم في زيادة إيرادات السياحة

2022/11/20 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت الحكومة المصرية إعفاءً لحضور بطولة كأس العالم في قطر، من رسوم التأشيرات الدخول لزيادة المقاصد السياحية المصرية، للاستفادة من هذا الحدث في الترويج للسياحة المصرية.ويرى خبراء أهمية القرار في زيادة إيرادات السياحة من خلال تنظيم برامج سياحية للمشجعين لزيارة مصر خلال فترة انعقاد البطولة.

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