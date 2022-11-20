2022/11/20 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة | حكومة السوداني بين الإفراط بالقرارات والإرادة السياسية.. ولاية كاملة ام ماذا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8aOX1K0OMV0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة | حكومة السوداني بين الإفراط بالقرارات والإرادة السياسية.. ولاية كاملة ام ماذا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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