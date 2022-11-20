تعليم كردستان تزف خبراً ساراً لخريجي الدراسة الاعدادية

2022/11/20 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- / أعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم

كوردستان، يوم الاحد، خفض معدل درجات

القبول في الجامعات الأهلية .

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه "تقرر

خفض معدل درجات القبول في الجامعات

الأهلية ضمن اقليم كوردست

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