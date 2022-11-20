2022/11/20 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

أبلغت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة كشف قاتلي الأميركي ستيفن ترول.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم) إن "اللقاء بحث واقع العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تطويرها وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الصعُد والمجالات".

وأضاف: "كما جرى البحث في إدامة زخم الحرب على الإرهاب وفلوله، والتعاون الثنائي في هذا المجال، ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأمريكي للقوات المسلحة العراقية".

وأعربت السفيرة الأمريكية، بحسب البيان، عن "تطلع الإدارة الأمريكية الى المزيد من التبادل والتنسيق الوثيق بين البلدين، كما ثمّنت جهود الحكومة والجهات الأمنية العراقية في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، والتحرّك السريع على هذا المسار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الاميركية تناقش السوداني بشأن كشف قاتلي الأميركي ستيفن ترول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الاميركية تناقش السوداني بشأن كشف قاتلي الأميركي ستيفن ترول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).