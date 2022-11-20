إعفاء مدير التسجيل العقاري في محافظة المثنى (وثيقة)

2022/11/20 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

أصدرت وزارة العدل، اليوم الأحد، أمرا إداريا بإعفاء مدير التسجيل العقاري في محافظة المثنى.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) أن "وزارة العدل أصدرت أمرا إداريا بإعفاء (رعد حسين زغير) مدير التسجيل العقاري في محافظة المثنى".

وأضافت انه "جرى تعيين (سلام نعيم عبدالله) ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء الرميثة بدلا عنه".

أدناه نص الوثيقة:

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