وكيل وزير الصناعة الجديد يصور نفسه: المكتب بائس

2022/11/20 | 21:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

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