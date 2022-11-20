حكومة كندا تحذر من السفر لعدد من البلدان، إليك أبرز 7 دول

2022/11/20 | 21:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذلك، ولا تزال الحكومة الفيدرالية تحث الكنديين على تجنب السفر إلى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب المستمرة، يطلب من الكنديين أيضا تجنب دول أخرى سنتعرف على أبرزها تاليا.إليك سبع دول يجب توخي درجة عالية من الحذر عند زيارتها أو تجنب السفر إليها، وفقا للحكومة الكندية: 1ـ فرنسا اعتبارا من 18 نوفمبر 2022، تحث حكومة كندا […]

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