مونديال 2022.. قطر تسقط بالخطوة الأولى

2022/11/20 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب القطري، مساء الأحد، أولى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم صفر-2 في المباراة التي أقيمت في استاد البيت في الخور شمال العاصمة الدوحة

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