توب 5: افتتاح

2022/11/20 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حفل الافتتاح "التاريخي" لبطولة كأس العالم في قطر، وأول مصافحة بين السيسي وأردوغان على هامش المونديال، وعشرات القتلى جراء عملية جوية تركية في شمال سوريا والعراق، ورد روسيا على فيديو متداول لـ10 من جنودها مقيدين قبل "قتلهم" بأوكرانيا، وصولا إلى الضجة بعد عودة حساب ترامب بتويتر إثر استطلاع نشره إيلون ماسك...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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