2022/11/20 | 21:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: On4MDWBf7X0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والضيوف: جمعة الشرار الجبوري، حسين محمد عيدان، محمد الخفاجي، هشام السامر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والضيوف: جمعة الشرار الجبوري، حسين محمد عيدان، محمد الخفاجي، هشام السامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).