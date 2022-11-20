2022/11/20 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الإكوادوري على مضيفه

القطري بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الأحد،

على ستاد البيت في المباراة الافتتاحية

لمونديال قطر 2022.

ويدين المنتخب الإكوادوري بالفضل في

هذا الفوز لإينير فالينسيا مهاجم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تخسر مباراة افتتاح مونديال كاس العالم بهدفين دون مقابل امام الاكوادور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تخسر مباراة افتتاح مونديال كاس العالم بهدفين دون مقابل امام الاكوادور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).