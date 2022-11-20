ما حقيقة تعرض البلاد لموجة برد وامطار غزيرة؟ الانواء تجيب

2022/11/20 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاحد، حقيقة تعرض البلاد لموجة برد وأمطار غزيرة خلال الأيام القادمة.وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من المتوقع ان تشهد المنطقة الوسطى والجنوبية هطول امطار الا ان حالة تلك الامطار لم تعرف وسنصدر تقريراً جوياً اذا ما كانت تلك الامطار غزيرة او شديدة، ولا صحة للانباء حول تعرضنا الى موجة برد او امطار غزيرة”.

وأشار الى ان “انخفاض درجات الحرارة التدريجي مستمر، واي تغيير في الطقس يكون نتاج عن تاثير المنخفضات الجوية كالاندماج او غيرها”، لافتا الى ان “التقارير حتى الان وخرائط الطقس لا تشير الى شيء”.

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