حراك حكومي لتغطية نفقات تثبيت المتعاقدين في وزارة الموارد

2022/11/20 | 21:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكمال إجراءات تعيين المتعاقدين مع الوزارات وإرسالها لوزارة المالية.

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