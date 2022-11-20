2022/11/20 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KYEYwS5UjqE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم الحلو: مزاد العملة وضع لتهريب الاموال وامريكا لديها وثائق عن مصير اموال علي غلام) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كريم الحلو: مزاد العملة وضع لتهريب الاموال وامريكا لديها وثائق عن مصير اموال علي غلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).