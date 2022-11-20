الزراعة تكشف عن زراعة نحو نصف مليون دونم من الحنطة والشعير للموسم الشتوي

2022/11/20 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن زراعة نحو نصف مليون دونم من الحنطة والشعير للموسم الشتوي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المساحات المزروعة للموسم الشتوي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لمحصول الحنطة بلغت (٤٤٦٣٠٥)دونم ومحصول الشعير(٣٥٤٠٥)دونم". وأضافت أن "اجمالي تجهيز بذور الحنطة من الشركات بلغ (٢٠٠١٢)طناَ، وان المساحات المحصودة لمحصول الشلب للموسم الصيفي (١٠٥٥) دونما". وأشارت الوزارة إلى أن "المساحات المجنية لمحصول الذرة الصفراء للعروة الخريفية بلغ (١٤٧٠٧١)دونما فضلا عن استلام كمية (٦٤٨٩٤)طن من الذرة الصفراء من قبل الشركات وان الاستزراع والحصاد والتسويق والجني مستمر ومتواصل خدمة للاقتصاد الوطني".





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